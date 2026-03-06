Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь достигло девяти

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь возросло до девяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Обстрел произошел в четверг вечером. Изначально была информация только о двух пострадавших. Также в некоторых районах города отключило свет.
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил РазвожаевПоследствия атаки ВСУ на Севастополь
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
1 из 2
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил РазвожаевПоследствия атаки ВСУ на Севастополь
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2 из 2
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
1 из 2
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2 из 2
"Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", — написал Развожаев Telegram-канале.
По его словам, сильно пострадал многоквартирный пятиэтажный дом. На месте работают все необходимые спецслужбы.
В ЛНР человек погиб при атаке дрона ВСУ
Вчера, 21:37
«
"Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди", — заключил глава города.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18