Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 06.03.2026 (обновлено: 02:35 06.03.2026)
Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь достигло девяти
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил РазвожаевПоследствия атаки ВСУ на Севастополь
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь возросло до девяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Обстрел произошел в четверг вечером. Изначально была информация только о двух пострадавших. Также в некоторых районах города отключило свет.
"Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", — написал Развожаев Telegram-канале.
По его словам, сильно пострадал многоквартирный пятиэтажный дом. На месте работают все необходимые спецслужбы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В ЛНР человек погиб при атаке дрона ВСУ
Вчера, 21:37
«

"Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди", — заключил глава города.

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
