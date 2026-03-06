Рейтинг@Mail.ru
11:15 06.03.2026
Иран мог выявить передвижения американских военных, пишут СМИ
в мире
сша
иран
кувейт
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, кувейт, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иранская разведка могла выявить передвижения американских военнослужащих перед началом операции США, сообщает телеканал CBS.
"За неделю до ответного удара Ирана в Кувейте, в результате которого погибли шесть американских военнослужащих... иранская разведка, вероятно, смогла идентифицировать и отслеживать перемещение американских войск с военных объектов", - говорится в публикации.
Как отмечается, дроны были замечены в районе объекта вооруженных сил США в Кувейте.
Официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана
Вчера, 06:48
 
В миреСШАИранКувейтАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
