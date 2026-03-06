https://ria.ru/20260306/razvedka-2078951756.html
Иран мог выявить передвижения американских военных, пишут СМИ
Иран мог выявить передвижения американских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Иран мог выявить передвижения американских военных, пишут СМИ
Иранская разведка могла выявить передвижения американских военнослужащих перед началом операции США, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
сша
иран
кувейт
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран мог выявить передвижения американских военных, пишут СМИ
CBS: разведка Ирана могла выявить передвижения военных США до начала операции