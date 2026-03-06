https://ria.ru/20260306/pvo-2078916263.html
Саудовская ПВО сбила три беспилотника
Саудовская ПВО сбила три беспилотника - РИА Новости, 06.03.2026
Саудовская ПВО сбила три беспилотника
ПВО Саудовской Аравии сбила три БПЛА к востоку от Эр-Рияда, сообщило в пятницу минобороны королевства. РИА Новости, 06.03.2026
Саудовская ПВО сбила три беспилотника к востоку от Эр-Рияда