Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 83 БПЛА над российский территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:32:00+03:00
2026-03-06T07:32:00+03:00
2026-03-06T08:56:00+03:00
безопасность
республика крым
краснодарский край
черное море
специальная военная операция на украине
азовское море
вооруженные силы украины
воронежская область
республика крым
краснодарский край
черное море
азовское море
воронежская область
белгородская область
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
Безопасность, Республика Крым, Краснодарский край, Черное море, Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Белгородская область, Астраханская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона
