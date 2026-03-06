Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 06.03.2026 (обновлено: 08:56 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/pvo-2078911900.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона - РИА Новости, 06.03.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 83 БПЛА над российский территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:32:00+03:00
2026-03-06T08:56:00+03:00
безопасность
республика крым
краснодарский край
черное море
специальная военная операция на украине
азовское море
вооруженные силы украины
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20260304/epshteyn-2078263893.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
краснодарский край
черное море
азовское море
воронежская область
белгородская область
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, республика крым, краснодарский край, черное море, азовское море, вооруженные силы украины, воронежская область, белгородская область, астраханская область
Безопасность, Республика Крым, Краснодарский край, Черное море, Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Белгородская область, Астраханская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона

Силы ПВО за ночь сбили 83 дрона ВСУ над регионами РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 83 БПЛА над российский территорией, сообщили в Минобороны.
"Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
4 марта, 08:00
Российские военные сбили 56 дронов над Крымом, по семь — над Воронежской областью и Азовским морем, пять — над Черным морем.
Еще четыре дрона перехватили в Курской области, два — в Краснодарском крае и по одному — в Астраханской и Белгородской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымКраснодарский крайЧерное мореАзовское мореВооруженные силы УкраиныВоронежская областьБелгородская областьАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала