ПВО Катара отразила атаку беспилотников на авиабазу США - РИА Новости, 06.03.2026
05:21 06.03.2026
ПВО Катара отразила атаку беспилотников на авиабазу США
в мире
сша
иран
катар
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, катар, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Катар, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Катара отразила атаку беспилотников на авиабазу США

ПВО Катара отразила атаку беспилотников на авиабазу США Аль-Удейд

© REUTERS / Mohammed SalemДым после взрыва в Катаре
Дым после взрыва в Катаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым после взрыва в Катаре. Архивное фото
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Системы ПВО Катара отразили атаку беспилотников на авиабазу Аль-Удейд, где дислоцирован ближневосточный штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM), сообщили в минобороны эмирата.
"Системы ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Аль-Удейд", - говорится в заявлении катарского оборонного ведомства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
В миреСШАИранКатарВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
