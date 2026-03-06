https://ria.ru/20260306/putin-2079145307.html
Путин подтвердил позицию России по урегулированию на Ближнем Востоке
Путин подтвердил позицию России по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.03.2026
Путин подтвердил позицию России по урегулированию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подчеркнул, что РФ привержена позиции о необходимости возвращения РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:06:00+03:00
2026-03-06T23:06:00+03:00
2026-03-06T23:06:00+03:00
в мире
россия
иран
ближний восток
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
https://ria.ru/20260306/putin-2079143408.html
россия
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, ближний восток, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин подтвердил позицию России по урегулированию на Ближнем Востоке
Кремль: РФ привержена позиции о дипурегулировании ситуации на Ближнем Востоке