22:47 06.03.2026 (обновлено: 23:03 06.03.2026)
Путин находится в постоянном контакте с лидерами стран ССАГПЗ
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подчеркнул, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, РИА Новости, 06.03.2026
владимир путин
россия
военная операция сша и израиля против ирана
масуд пезешкиан
иран
в мире
владимир путин, россия, военная операция сша и израиля против ирана, масуд пезешкиан, иран, в мире
Владимир Путин, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Масуд Пезешкиан, Иран, В мире
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подчеркнул, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщается на сайте Кремля.
"В этой связи Владимир Путин отметил, что он находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в сообщении.
Путин и Пезешкиан выступили против силовых решений проблем вокруг Ирана
Владимир ПутинРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаМасуд ПезешкианИранВ мире
 
 
