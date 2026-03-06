https://ria.ru/20260306/putin-2079143751.html
Путин находится в постоянном контакте с лидерами стран ССАГПЗ
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подчеркнул, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, РИА Новости, 06.03.2026
