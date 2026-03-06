Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан выступили против силовых решений проблем вокруг Ирана
22:44 06.03.2026 (обновлено: 23:06 06.03.2026)
Путин и Пезешкиан выступили против силовых решений проблем вокруг Ирана
Путин и Пезешкиан выступили против силовых решений проблем вокруг Ирана
иран, россия, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, масуд пезешкиан, сша, али хаменеи
Иран, Россия, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Масуд Пезешкиан, США, Али Хаменеи

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В ходе разговора президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана подтверждена позиция РФ о необходимости отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всём ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

США и Израиль нанесли 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
