Путин и Пезешкиан выступили против силовых решений проблем вокруг Ирана

"Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всём ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.