Появились новые подробности разговора Путина и Пезешкиана
Появились новые подробности разговора Путина и Пезешкиана - РИА Новости, 06.03.2026
Появились новые подробности разговора Путина и Пезешкиана
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подтвердил принципиальную позицию России о необходимости... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:43:00+03:00
2026-03-06T22:43:00+03:00
2026-03-06T22:57:00+03:00
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
ближний восток
иран
в мире
россия
ближний восток
иран
россия, владимир путин, масуд пезешкиан, ближний восток, иран, в мире
Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Ближний Восток, Иран, В мире
Появились новые подробности разговора Путина и Пезешкиана
Путин подтвердил позицию России по ситуации на Ближнем Востоке