Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи

"В ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом ПезешкианомВладимир Путин ещё раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооруженной израильско-американской агрессии против Ирана", - говорится в сообщении.