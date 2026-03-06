Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера Али Хаменеи и членов его семьи, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом ПезешкианомВладимир Путин ещё раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооруженной израильско-американской агрессии против Ирана", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.