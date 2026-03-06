Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи - РИА Новости, 06.03.2026
22:38 06.03.2026 (обновлено: 22:46 06.03.2026)
Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи
Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи - РИА Новости, 06.03.2026
Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера Али РИА Новости, 06.03.2026
владимир путин, али хаменеи, иран, масуд пезешкиан, россия, в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Владимир Путин, Али Хаменеи, Иран, Масуд Пезешкиан, Россия, В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи

Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи и его семьи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера Али Хаменеи и членов его семьи, сообщает пресс-служба Кремля.
«

"В ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Масудом ПезешкианомВладимир Путин ещё раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооруженной израильско-американской агрессии против Ирана", - говорится в сообщении.

США и Израиль нанесли 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Вчера, 11:39
 
Владимир ПутинАли ХаменеиИранМасуд ПезешкианРоссияВ миреСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
