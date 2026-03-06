https://ria.ru/20260306/putin-2079088134.html
Путин обсудил в Кремле повышение эффективности применения военной техники
Владимир Путин обсудил с представителями российского руководства достижения бойцов СВО в применении военной техники, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2026
Путин обсудил с военными повышение эффективности применения техники в зоне СВО