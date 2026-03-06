Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 06.03.2026 (обновлено: 18:25 06.03.2026)
Путин обсудил в Кремле повышение эффективности применения военной техники
Путин обсудил в Кремле повышение эффективности применения военной техники
2026-03-06T17:48:00+03:00
2026-03-06T18:25:00+03:00
россия
Путин обсудил в Кремле повышение эффективности применения военной техники

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с представителями российского руководства достижения бойцов СВО в применении военной техники, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции", — рассказал он журналистам.
Участие приняли представители правительства, Совета безопасности, Министерства обороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин назвал условия, в которых воюют бойцы в зоне СВО, суровыми
5 марта, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасностьПравительство РФГенеральный штаб Вооруженных сил РФВооруженные силы РФСовет Безопасности РФ
 
 
