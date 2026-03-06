https://ria.ru/20260306/putin-2079079843.html
Путин позвонил Терешковой и поздравил ее с днем рождения
Путин позвонил Терешковой и поздравил ее с днем рождения - РИА Новости, 06.03.2026
Путин позвонил Терешковой и поздравил ее с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:23:00+03:00
2026-03-06T17:23:00+03:00
2026-03-06T17:23:00+03:00
россия
ярославская область
ярославль
валентина терешкова
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
центр подготовки космонавтов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:189:3011:1883_1920x0_80_0_0_9046bb2b1e167fc4d7e38be13a6678f7.jpg
https://realty.ria.ru/20251016/moskva-2048629255.html
россия
ярославская область
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71807b4e63706a8d314fa48a85095bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ярославская область, ярославль, валентина терешкова, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, центр подготовки космонавтов, общество
Россия, Ярославская область, Ярославль, Валентина Терешкова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Центр подготовки космонавтов, Общество
Путин позвонил Терешковой и поздравил ее с днем рождения
Путин позвонил Терешковой и тепло поздравил ее с днем рождения
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня по случаю дня рождения Владимир Путин
направил поздравительную телеграмму Валентине Терешковой
", - рассказал он.
"В дополнение к этому президент позвонил ей и тепло поздравил лично в разговоре, пожелал прежде всего здоровья и всего самого доброго, в том числе в той общественной деятельности, которой она продолжает заниматься", - добавил представитель Кремля.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области
. В Ярославле
посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов
ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа "Восток".
Терешкова 16-19 июня 1963 года совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.