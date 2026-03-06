Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина производством трамваев для модернизации общественного транспорта в регионе, а он в свою очередь рассказал о предприятии в субъекте.