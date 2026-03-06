Рейтинг@Mail.ru
Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/putin-2079009970.html
Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев
Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев - РИА Новости, 06.03.2026
Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев
Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина производством трамваев для модернизации общественного... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:14:00+03:00
2026-03-06T14:14:00+03:00
нижегородская область
россия
минск
владимир путин
глеб никитин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078998341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e2a4417d2cbb7504ff3fc946cffd0dc.jpg
https://ria.ru/20260306/putin-2078996184.html
нижегородская область
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078998341_63:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_3f5f14b73f0d439155e40719b802f903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, россия, минск, владимир путин, глеб никитин, общество
Нижегородская область, Россия, Минск, Владимир Путин, Глеб Никитин, Общество
Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев

Путин задал главе Нижегородской области Никитину вопрос о производстве трамваев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина производством трамваев для модернизации общественного транспорта в регионе, а он в свою очередь рассказал о предприятии в субъекте.
Во время встречи с президентом в Кремле в пятницу Никитин поделился, что в регионе проходил полная модернизация общественного транспорта.
“А техника-то откуда? С какого предприятия?”, - поинтересовался Путин.
Губернатор рассказал, что на территории Нижегородской области расположено совместное предприятие Минска и Нижнего Новгорода по производству общественного транспорта.
Владимир Путин и Глеб Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Путин отметил уровень ДТП в Нижегородской области
Вчера, 13:56
 
Нижегородская областьРоссияМинскВладимир ПутинГлеб НикитинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала