Путин отметил уровень ДТП в Нижегородской области
13:56 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/putin-2078996184.html
Путин отметил уровень ДТП в Нижегородской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным указал на сохраняющийся в регионе высокий уровень количества... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:56:00+03:00
2026-03-06T13:56:00+03:00
россия
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
россия
нижегородская область
Путин отметил уровень ДТП в Нижегородской области

Путин указал на высокий уровень ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным указал на сохраняющийся в регионе высокий уровень количества ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Никитин в ходе встречи доложил президенту, что в 2025 году в регионе сократилось количество потребляемого алкоголя на 14,6%. Путин отметил, что уровень потребления алкоголя был высоким по сравнению с другими регионами, губернатор согласился, что властям Нижегородской области нужно работать над этим вопросом.
"Раньше было выше среднероссийского, вы правы абсолютно. Нам надо над этим работать, безусловно. Но сейчас в России за 2025 год упало на 5 процентов, у нас - на 14,6. То есть в три раз больше темп падения", - сказал Никитин.
"Ну, здорово. Но количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения еще очень большое. Почти шесть тысяч раненых и 347 человек погибло, если мне память не изменяет", - отметил Путин.
Путин поинтересовался ростом реальных зарплат в Нижегородской области
