Путин отметил уровень ДТП в Нижегородской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным указал на сохраняющийся в регионе высокий уровень количества ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"Ну, здорово. Но количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения еще очень большое. Почти шесть тысяч раненых и 347 человек погибло, если мне память не изменяет", - отметил Путин.