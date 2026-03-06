Путин отметил уровень ДТП в Нижегородской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным указал на сохраняющийся в регионе высокий уровень количества ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Никитин в ходе встречи доложил президенту, что в 2025 году в регионе сократилось количество потребляемого алкоголя на 14,6%. Путин отметил, что уровень потребления алкоголя был высоким по сравнению с другими регионами, губернатор согласился, что властям Нижегородской области нужно работать над этим вопросом.
"Раньше было выше среднероссийского, вы правы абсолютно. Нам надо над этим работать, безусловно. Но сейчас в России за 2025 год упало на 5 процентов, у нас - на 14,6. То есть в три раз больше темп падения", - сказал Никитин.
"Ну, здорово. Но количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения еще очень большое. Почти шесть тысяч раненых и 347 человек погибло, если мне память не изменяет", - отметил Путин.