Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/putin-2078994557.html
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере - РИА Новости, 06.03.2026
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере
Президент России Владимир Путин отметил результативность инициатив руководства Нижегородской области в демографической сфере. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:53:00+03:00
2026-03-06T13:53:00+03:00
нижегородская область
россия
владимир путин
глеб никитин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964924624_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ab4d94dab70942df1c26d37fbb6de6b.jpg
https://ria.ru/20250822/putin-2037096067.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964924624_442:185:2926:2048_1920x0_80_0_0_9522fc02fafc3403c2a396f84c8a11dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин, общество
Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин, Общество
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере

Путин отметил результативность демографических инициатив в Нижегородской области

© iStock.com / hallohuahuaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / hallohuahua
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил результативность инициатив руководства Нижегородской области в демографической сфере.
Путин в пятницу принял с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона доложил, помимо прочего, о работе в сфере демографии, отметив региональные выплаты при рождении ребенка, консультации будущим мамам.
"В целом у вас выстроена эта работа. Я помню, когда я приезжал, вы мне уже тогда говорили о некоторых ваших инициативах. Вот они реализуются, и результат есть. Так что я вас с этим поздравляю", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала
22 августа 2025, 23:50
 
Нижегородская областьРоссияВладимир ПутинГлеб НикитинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала