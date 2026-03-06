Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере

"В целом у вас выстроена эта работа. Я помню, когда я приезжал, вы мне уже тогда говорили о некоторых ваших инициативах. Вот они реализуются, и результат есть. Так что я вас с этим поздравляю", - отметил Путин на встрече в Кремле.