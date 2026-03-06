https://ria.ru/20260306/putin-2078994557.html
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере - РИА Новости, 06.03.2026
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере
Президент России Владимир Путин отметил результативность инициатив руководства Нижегородской области в демографической сфере. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:53:00+03:00
2026-03-06T13:53:00+03:00
2026-03-06T13:53:00+03:00
нижегородская область
россия
владимир путин
глеб никитин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964924624_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ab4d94dab70942df1c26d37fbb6de6b.jpg
https://ria.ru/20250822/putin-2037096067.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964924624_442:185:2926:2048_1920x0_80_0_0_9522fc02fafc3403c2a396f84c8a11dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин, общество
Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин, Общество
Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере
Путин отметил результативность демографических инициатив в Нижегородской области