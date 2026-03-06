https://ria.ru/20260306/putin-2078993955.html
Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом
Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом
Президент России Владимир Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом, отметив, что там есть что посмотреть. РИА Новости, 06.03.2026
Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом
