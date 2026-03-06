Рейтинг@Mail.ru
06.03.2026
13:50 06.03.2026
Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом
Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом
Президент России Владимир Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом, отметив, что там есть что посмотреть. РИА Новости, 06.03.2026
Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкВид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Нижегородскую область интересным для туристов регионом, отметив, что там есть что посмотреть.
В пятницу Путин встретился в Кремле с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона рассказал президенту, что по сравнению с юбилейным для Нижнего Новгорода 2021 годом турпоток увеличился в полтора раза.
"Интересный регион для туристов, конечно, есть что посмотреть", - сказал Путин.
Девушка на набережной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Красивый Нижний Новгород: что появилось необычного в Столице закатов
16 мая 2025, 08:00
 
Нижегородская областьРоссияНижний НовгородВладимир ПутинГлеб Никитин
 
 
