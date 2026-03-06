Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался ростом реальных зарплат в Нижегородской области
13:47 06.03.2026
Путин поинтересовался ростом реальных зарплат в Нижегородской области
Путин поинтересовался ростом реальных зарплат в Нижегородской области
2026
Путин поинтересовался ростом реальных зарплат в Нижегородской области

Путин обсудил с губернатором Нижегородской области рост реальных зарплат

Владимир Путин и Глеб Никитин во время встречи
Владимир Путин и Глеб Никитин во время встречи
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался ростом реальных зарплат в Нижегородской области.
В пятницу Путин встретился в Кремле с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Он доложил президенту, что одна из тенденций в регионе - это сохраняющийся рост доходов населения, стабильно низкий уровень безработицы и бедности.
"Рост реальной заработной платы - 6%? Выше, чем 6%?", - спросил Путин.
Никитин в ответ уточнил, что рост составил 6,1%. "Реальные денежные доходы - плюс 8,3%", - добавил губернатор.
Нижегородская область вышла в лидеры по инфраструктурным проектам
