Путин встретится с главой Нижегородской области
Президент России Владимир Путин в пятницу примет с докладом в Кремле главу Нижегородской области Глеба Никитина, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:23:00+03:00
2026-03-06T12:23:00+03:00
2026-03-06T12:27:00+03:00
политика
нижегородская область
россия
глеб никитин
владимир путин
дмитрий песков
нижегородская область
россия
2026
