Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Путин: безграничная преданность Терешковой заслуживает уважения
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, подчеркнув, что ее безграничная преданность Родине заслуживает глубокого уважения.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днём рождения. С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики. И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Терешковой
крепкого здоровья и всего наилучшего.