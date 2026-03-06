Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Терешкову с днем рождения - РИА Новости, 06.03.2026
10:06 06.03.2026
Путин поздравил Терешкову с днем рождения
Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Валентина Терешкова
Валентина Терешкова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, подчеркнув, что ее безграничная преданность Родине заслуживает глубокого уважения.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днём рождения. С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики. И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Терешковой крепкого здоровья и всего наилучшего.
Космонавт Валентина Терешкова перед стартом на космическом корабле Восток-6 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Национальный космический центр в Москве назовут в честь Терешковой
16 октября 2025, 15:02
 
РоссияВалентина ТерешковаВладимир ПутинОбщество
 
 
