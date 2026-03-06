Путин поздравил Терешкову с днем рождения

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, подчеркнув, что ее безграничная преданность Родине заслуживает глубокого уважения.

"Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днём рождения. С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики. И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине", - говорится в телеграмме.