https://ria.ru/20260306/ptitsy-2078915334.html
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2026
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Зимующие в средней полосе России птицы перешли к брачным демонстрациям, жители Подмосковья и ближайших регионов могут услышать пение синиц, зеленушек и... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:21:00+03:00
2026-03-06T08:21:00+03:00
2026-03-06T08:21:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147251/01/1472510125_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_3b58aba40c64bdce7a54e462e244a6d4.jpg
https://ria.ru/20260202/ptitsy-2071680504.html
https://ria.ru/20260211/vorobi-2073552905.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147251/01/1472510125_0:0:2131:1598_1920x0_80_0_0_5ca34fc9d22a67484a711a998f5bed03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Россия
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Орнитолог Фионина: зимующие в России птицы перешли к брачным демонстрациям
РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Зимующие в средней полосе России птицы перешли к брачным демонстрациям, жители Подмосковья и ближайших регионов могут услышать пение синиц, зеленушек и поползней, а также барабанную дробь дятлов, рассказала РИА Новости орнитолог Алена Фионина.
"Сейчас все те виды, которые у нас зимовали, уже перешли к брачным демонстрациям и к песням", - рассказала Фионина.
В частности, отметила орнитолог, на территории Подмосковья
и регионов, расположенных чуть южнее и севернее, зимуют все виды синиц.
"Синицы поют, начиная с февраля, некоторые запели уже в январе, но в норме все зимующие птицы начинают петь в феврале. Они делят территорию, выбирают себе подходящий участок. Самцы, а поют практически у всех птиц только самцы, начинают обозначать голосом свои территории, прогонять посторонних самцов и привлекать туда самку", - отметила Фионина.
По ее словам, у зимующих птиц пары складываются довольно рано. Синицы в начале - середине апреля, когда будут постоянные оттепели, начнут гнездиться.
"В первых числах марта можно услышать поющих зеленушек. Это птицы, похожие на воробья, зеленоватого цвета. Сейчас активно поют поползни: птички, которые в парках бегают по стволам деревьев вниз головой. Издают брачную дробь дятлы. У дятлов вместо пения есть так называемая барабанная дробь. Они выбирают сушину, садятся на самую верхушку и начинают долбить часто-часто. У них это вместо песни", - пояснила орнитолог.