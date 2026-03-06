Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье

РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Зимующие в средней полосе России птицы перешли к брачным демонстрациям, жители Подмосковья и ближайших регионов могут услышать пение синиц, зеленушек и поползней, а также барабанную дробь дятлов, рассказала РИА Новости орнитолог Алена Фионина.

"Сейчас все те виды, которые у нас зимовали, уже перешли к брачным демонстрациям и к песням", - рассказала Фионина.

В частности, отметила орнитолог, на территории Подмосковья и регионов, расположенных чуть южнее и севернее, зимуют все виды синиц.

"Синицы поют, начиная с февраля, некоторые запели уже в январе, но в норме все зимующие птицы начинают петь в феврале. Они делят территорию, выбирают себе подходящий участок. Самцы, а поют практически у всех птиц только самцы, начинают обозначать голосом свои территории, прогонять посторонних самцов и привлекать туда самку", - отметила Фионина.

По ее словам, у зимующих птиц пары складываются довольно рано. Синицы в начале - середине апреля, когда будут постоянные оттепели, начнут гнездиться.