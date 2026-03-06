Рейтинг@Mail.ru
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:21 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ptitsy-2078915334.html
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2026
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Зимующие в средней полосе России птицы перешли к брачным демонстрациям, жители Подмосковья и ближайших регионов могут услышать пение синиц, зеленушек и... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:21:00+03:00
2026-03-06T08:21:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147251/01/1472510125_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_3b58aba40c64bdce7a54e462e244a6d4.jpg
https://ria.ru/20260202/ptitsy-2071680504.html
https://ria.ru/20260211/vorobi-2073552905.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147251/01/1472510125_0:0:2131:1598_1920x0_80_0_0_5ca34fc9d22a67484a711a998f5bed03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Россия
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье

Орнитолог Фионина: зимующие в России птицы перешли к брачным демонстрациям

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБольшая синица
Большая синица - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Большая синица. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Зимующие в средней полосе России птицы перешли к брачным демонстрациям, жители Подмосковья и ближайших регионов могут услышать пение синиц, зеленушек и поползней, а также барабанную дробь дятлов, рассказала РИА Новости орнитолог Алена Фионина.
"Сейчас все те виды, которые у нас зимовали, уже перешли к брачным демонстрациям и к песням", - рассказала Фионина.
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Московском зоопарке рассказали, чем подкармливать птиц в снегопад
2 февраля, 12:22
В частности, отметила орнитолог, на территории Подмосковья и регионов, расположенных чуть южнее и севернее, зимуют все виды синиц.
"Синицы поют, начиная с февраля, некоторые запели уже в январе, но в норме все зимующие птицы начинают петь в феврале. Они делят территорию, выбирают себе подходящий участок. Самцы, а поют практически у всех птиц только самцы, начинают обозначать голосом свои территории, прогонять посторонних самцов и привлекать туда самку", - отметила Фионина.
По ее словам, у зимующих птиц пары складываются довольно рано. Синицы в начале - середине апреля, когда будут постоянные оттепели, начнут гнездиться.
"В первых числах марта можно услышать поющих зеленушек. Это птицы, похожие на воробья, зеленоватого цвета. Сейчас активно поют поползни: птички, которые в парках бегают по стволам деревьев вниз головой. Издают брачную дробь дятлы. У дятлов вместо пения есть так называемая барабанная дробь. Они выбирают сушину, садятся на самую верхушку и начинают долбить часто-часто. У них это вместо песни", - пояснила орнитолог.
Воробьи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В России подсчитали количество воробьев
11 февраля, 03:36
 
Хорошие новостиМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала