Рейтинг@Mail.ru
У посольства Украины в Будапеште прошла акция протеста - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 06.03.2026 (обновлено: 20:07 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/protest-2079122149.html
У посольства Украины в Будапеште прошла акция протеста
У посольства Украины в Будапеште прошла акция протеста - РИА Новости, 06.03.2026
У посольства Украины в Будапеште прошла акция протеста
Акция протеста против шантажа Украины, перекрывшего транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" прошел в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:02:00+03:00
2026-03-06T20:07:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079121795_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_c4e4794c7a55bc30d37f7cbb254030d4.jpg
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078150075.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079121795_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e208e7ebf7cb97fcc5eeccadab401b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
У посольства Украины в Будапеште прошла акция протеста

РИА Новости: в Будапеште прошел протест против блокирования "Дружбы" Украиной

© REUTERS / Bernadett SzaboУчастники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026
Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Участники акции протеста против шантажа Украины в Будапеште, Венгрия. 6 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Акция протеста против шантажа Украины, перекрывшего транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" прошел в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
В протестном митинге приняли участие до тысячи человек. В руках они держали флаги Венгрии, плакаты с надписями "Украина - "государство" мафии" и изображения Владимира Зеленского и лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра на фоне украинского флага с подписью "Скажи "нет" украинской марионетке".
«
"Зеленский ясно заявил, что блокирование нефтепровода — это шантаж. Он и многие другие украинские чиновники, многие другие украинские политики ясно заявили, что заинтересованы в том, чтобы правительство "Тисы" способствовало членству Украины в ЕС и беспрепятственно предоставляло им деньги и оружие", - сказал, выступая перед собравшимися председатель Движения национального сопротивления, организовавшего акцию, Габор Сюч.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"
3 марта, 12:21
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала