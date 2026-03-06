У посольства Украины в Будапеште прошла акция протеста

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Акция протеста против шантажа Украины, перекрывшего транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" прошел в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
В протестном митинге приняли участие до тысячи человек. В руках они держали флаги Венгрии, плакаты с надписями "Украина - "государство" мафии" и изображения Владимира Зеленского и лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра на фоне украинского флага с подписью "Скажи "нет" украинской марионетке".
«
"Зеленский ясно заявил, что блокирование нефтепровода — это шантаж. Он и многие другие украинские чиновники, многие другие украинские политики ясно заявили, что заинтересованы в том, чтобы правительство "Тисы" способствовало членству Украины в ЕС и беспрепятственно предоставляло им деньги и оружие", - сказал, выступая перед собравшимися председатель Движения национального сопротивления, организовавшего акцию, Габор Сюч.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.