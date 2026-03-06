https://ria.ru/20260306/programma-2078993198.html
Путина заинтересовала нижегородская программа поддержки ветеранов СВО
Путина заинтересовала нижегородская программа поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 06.03.2026
Путина заинтересовала нижегородская программа поддержки ветеранов СВО
Президента России Владимира Путина заинтересовала программа "СВОё дело" для поддержки ветеранов специальной военной операции, реализуемая в Нижегородской... РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президента России Владимира Путина заинтересовала программа "СВОё дело" для поддержки ветеранов специальной военной операции, реализуемая в Нижегородской области.
Глава государства провел в Кремле встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
. Глава региона отдельно остановился на вопросах поддержки участников СВО.
«
"Я смотрю, здесь программа у вас: "СВОё дело". "СВО" и "дело" - "СВОё дело". Это идет направление? Получается?" - спросил Путин, изучая представленные губернатором материалы.
Никитин пояснил, что региональные власти таким образом поддерживают ветеранов спецоперации, чтобы они могли начать собственный бизнес.
"Безусловно, есть, скажем так, необходимость обучать, необходимость вовлекать, но и есть очень многие, кто готов. И надо понимать, что это в первую очередь рассчитано уже на возвращение с позиций", - уточнил глава региона.