Путина заинтересовала нижегородская программа поддержки ветеранов СВО

"Я смотрю, здесь программа у вас: "СВОё дело". "СВО" и "дело" - "СВОё дело". Это идет направление? Получается?" - спросил Путин, изучая представленные губернатором материалы.

"Безусловно, есть, скажем так, необходимость обучать, необходимость вовлекать, но и есть очень многие, кто готов. И надо понимать, что это в первую очередь рассчитано уже на возвращение с позиций", - уточнил глава региона.