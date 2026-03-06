https://ria.ru/20260306/professiya-2079070334.html
Исследование показало, какие "мужские" профессии все чаще выбирают женщины
Исследование показало, какие "мужские" профессии все чаще выбирают женщины
Россиянки все чаще работают курьерами и чинят компьютеры, пишет "Газета.Ru", ссылаясь на исследование сервиса автоматизации работы с внештатниками Qugo. РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Россиянки все чаще работают курьерами и чинят компьютеры, пишет "Газета.Ru"
, ссылаясь на исследование сервиса автоматизации работы с внештатниками Qugo.
За год женщины‑самозанятые в России расширили свое присутствие сразу в нескольких традиционно "мужских" и технических профессиях - от компьютерной помощи и логистики до фото- и видеоуслуг, говорится в исследовании.
Особенно много женщин пришло в компьютерную помощь: среди специалистов, которые чинят технику и настраивают софт, уже более двух третей составляют женщины, и все чаще это новые исполнительницы, а не только перераспределение заказов между теми же людьми, сообщается в исследовании.
По данным аналитиков, в сфере грузоперевозок женщины продолжают забирать долю у мужчин: по сумме выплат произошел прирост с 15,7 до 22,8%. Уточняется, что в курьерских услугах наблюдается схожий тренд: сумма выплат женщинам выросла с 7,7 до 11,8%, а в фото- и видеоуслугах доля женщин по сумме выплат выросла с 58 до 66,3%. В веб‑разработке сумма выплат увеличилась не так существенно - с 32,5 до 33,7%, но несколько больший рост есть в количестве исполнительниц - с 44,0 до 47,8%. Женщины все чаще осваивают не только креативные, но и технические направления, отмечается в исследовании.
"Кадровый дефицит и гибкие форматы занятости постепенно ломают гендерные стереотипы. Бизнесу важны скорость, качество и аккуратность, а не то, кто именно привез заказ или настроил технику. Для компаний приход женщин в традиционно мужские сферы - это возможность закрывать сложные задачи эффективнее и быстрее", - подчеркнула генеральный директор Qugo Елена Усачева.