Исследование показало, какие "мужские" профессии все чаще выбирают женщины

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россиянки все чаще работают курьерами и чинят компьютеры, пишет "Газета.Ru" , ссылаясь на исследование сервиса автоматизации работы с внештатниками Qugo.

За год женщины‑самозанятые в России расширили свое присутствие сразу в нескольких традиционно "мужских" и технических профессиях - от компьютерной помощи и логистики до фото- и видеоуслуг, говорится в исследовании.

Особенно много женщин пришло в компьютерную помощь: среди специалистов, которые чинят технику и настраивают софт, уже более двух третей составляют женщины, и все чаще это новые исполнительницы, а не только перераспределение заказов между теми же людьми, сообщается в исследовании.

По данным аналитиков, в сфере грузоперевозок женщины продолжают забирать долю у мужчин: по сумме выплат произошел прирост с 15,7 до 22,8%. Уточняется, что в курьерских услугах наблюдается схожий тренд: сумма выплат женщинам выросла с 7,7 до 11,8%, а в фото- и видеоуслугах доля женщин по сумме выплат выросла с 58 до 66,3%. В веб‑разработке сумма выплат увеличилась не так существенно - с 32,5 до 33,7%, но несколько больший рост есть в количестве исполнительниц - с 44,0 до 47,8%. Женщины все чаще осваивают не только креативные, но и технические направления, отмечается в исследовании.