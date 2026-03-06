В проект "Смоленск – Молодежная столица России" включены 270 мероприятий

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В план реализации проекта "Смоленск – Молодежная столица России – 2026" вошло около 270 мероприятий, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Итоговый план мероприятий на 2026 год был утвержден на заседании регионального оргкомитета по реализации проекта "Смоленск – Молодежная столица России – 2026". План разрабатывали совместно с областной Думой, молодежными и общественными организациями, руководителями учебных заведений, представителями силовых структур, духовенством.

"Этот документ станет главным ориентиром нашей работы на весь год. В план вошло почти 270 мероприятий различного уровня. В основе – молодежный фестиваль "Ключи". Официальный старт ему дали в День российского студенчества во Дворце спорта "Юбилейный", - отметил глава региона.

Согласно плану, каждый месяц года будет посвящен конкретной тематике. Январь был посвящен студенчеству, февраль – спорту. Март станет "ключом к культуре". В течение года предстоит реализовать еще девять тематических направлений – образование, культура, космос, победа, добровольчество и другие.