В проект "Смоленск – Молодежная столица России" включены 270 мероприятий

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В план реализации проекта "Смоленск – Молодежная столица России – 2026" вошло около 270 мероприятий, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Итоговый план мероприятий на 2026 год был утвержден на заседании регионального оргкомитета по реализации проекта "Смоленск – Молодежная столица России – 2026". План разрабатывали совместно с областной Думой, молодежными и общественными организациями, руководителями учебных заведений, представителями силовых структур, духовенством.
"Этот документ станет главным ориентиром нашей работы на весь год. В план вошло почти 270 мероприятий различного уровня. В основе – молодежный фестиваль "Ключи". Официальный старт ему дали в День российского студенчества во Дворце спорта "Юбилейный", - отметил глава региона.
Согласно плану, каждый месяц года будет посвящен конкретной тематике. Январь был посвящен студенчеству, февраль – спорту. Март станет "ключом к культуре". В течение года предстоит реализовать еще девять тематических направлений – образование, культура, космос, победа, добровольчество и другие.
"Разработали бренд проекта. Единый стиль поможет сделать все мероприятия узнаваемыми и подчеркнуть статус Смоленска как Молодежной столицы России. Главное – видим высокий интерес молодежи к реализации проекта. Вовлекаем ее в процесс организации мероприятий, прислушиваемся к инициативам ребят. Наша задача – создать условия, в которых молодым людям будет интересно раскрывать свой потенциал, заниматься творчеством, добиваться новых успехов", - подчеркнул Анохин.