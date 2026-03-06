Рейтинг@Mail.ru
Признание в любви на асфальте может грозить штрафом - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/priznanie-2079010604.html
Признание в любви на асфальте может грозить штрафом
Признание в любви на асфальте может грозить штрафом - РИА Новости, 06.03.2026
Признание в любви на асфальте может грозить штрафом
Россиянам может грозить административная ответственность и штраф за признания в любви, оставленные краской на асфальте в честь 8 Марта, которые квалифицируются... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:16:00+03:00
2026-03-06T14:16:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079009088_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9f6c26cc6de4e9634e0716684ebc8560.jpg
https://ria.ru/20240919/romantika-1972339761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079009088_0:0:2529:1897_1920x0_80_0_0_80e5f40847fe1b2a5a9b7a606a395c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Признание в любви на асфальте может грозить штрафом

Юрист Салкин: признание в любви на асфальте грозит штрафом до 2,5 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПризнание в любви
Признание в любви - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Признание в любви. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россиянам может грозить административная ответственность и штраф за признания в любви, оставленные краской на асфальте в честь 8 Марта, которые квалифицируются как нарушение правил благоустройства, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
"Надписи на асфальте краской в честь 8 Марта - это романтика до первого протокола. Если они сделаны несмывающимися детскими мелками, обычно за это привлекают по региональным нормам по благоустройству. В Москве за такие надписи штраф для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тысяч рублей", - сказал он.
Ты совсем не романтик!: можно ли привить партнеру это качество - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Ты совсем не романтик!": можно ли привить партнеру это качество
19 сентября 2024, 12:00
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала