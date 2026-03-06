https://ria.ru/20260306/prikhodko-2078982781.html
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян - РИА Новости, 06.03.2026
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян
Украинский блогер Назар Приходько, призывавший к терактам в РФ, заочно осужден в Москве к 6,5 годам колонии, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:03:00+03:00
2026-03-06T13:03:00+03:00
2026-03-06T13:03:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260306/fsb-2078928981.html
https://ria.ru/20250604/sharij-2020949417.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Александр Бастрыкин
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян
Украинский блогер Приходько заочно получил 6,5 года за призывы к терактам
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Украинский блогер Назар Приходько, призывавший к терактам в РФ, заочно осужден в Москве к 6,5 годам колонии, сообщили в столичной прокуратуре
.
"2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 41-летнего гражданина Украины
Назара Приходько. Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)... С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы
Приходько приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в июле 2024 года Приходько, находясь за пределами РФ, разместил на своем канале в мессенджере три публикации, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащие публичные призывы к осуществлению терроризма.
"Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - заключили в ведомстве.
В июле 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил провести проверку в связи с высказываниями Приходько, опубликованными в СМИ и социальных медиа, в которых тот призывал "к убийству российских граждан", сообщало ведомство.