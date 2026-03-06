Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян

Установлено, что в июле 2024 года Приходько, находясь за пределами РФ, разместил на своем канале в мессенджере три публикации, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащие публичные призывы к осуществлению терроризма.

"Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - заключили в ведомстве.