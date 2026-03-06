Рейтинг@Mail.ru
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян
13:03 06.03.2026
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян - РИА Новости, 06.03.2026
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян
Украинский блогер Назар Приходько, призывавший к терактам в РФ, заочно осужден в Москве к 6,5 годам колонии, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:03:00+03:00
2026-03-06T13:03:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
александр бастрыкин
россия
москва
украина
происшествия, россия, москва, украина, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Александр Бастрыкин
Украинский блогер заочно получил срок за призывы к убийству россиян

Украинский блогер Приходько заочно получил 6,5 года за призывы к терактам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинский блогер Назар Приходько, призывавший к терактам в РФ, заочно осужден в Москве к 6,5 годам колонии, сообщили в столичной прокуратуре.
"2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 41-летнего гражданина Украины Назара Приходько. Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)... С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы Приходько приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Задержание жительницы ДНР за передачу данных украинской разведке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных украинской разведке
Вчера, 09:49
Установлено, что в июле 2024 года Приходько, находясь за пределами РФ, разместил на своем канале в мессенджере три публикации, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащие публичные призывы к осуществлению терроризма.
"Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - заключили в ведомстве.
В июле 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями Приходько, опубликованными в СМИ и социальных медиа, в которых тот призывал "к убийству российских граждан", сообщало ведомство.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Блогера Шария приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине
4 июня 2025, 18:46
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаАлександр Бастрыкин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
