Суд оставил в силе приговор стендап-комику Останину*
18:33 06.03.2026 (обновлено: 18:37 06.03.2026)
Суд оставил в силе приговор стендап-комику Останину*
Суд оставил в силе приговор стендап-комику Останину*
Мосгорсуд оставил в силе срок в 5 лет и 9 месяцев стендап-комику Артемию Останину* по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:33:00+03:00
2026-03-06T18:37:00+03:00
Суд оставил в силе приговор стендап-комику Останину*

РИА Новости: суд оставил в силе срок в 5 лет и 9 месяцев стендап-комику Останину

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе срок в 5 лет и 9 месяцев стендап-комику Артемию Останину* по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Мещанского районного суда города Москвы изменить… в остальной части приговор оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.
Суд внес в приговор незначительные правки, которые на назначенный срок не повлияли.
Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на срок три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением.
В апелляционном представлении прокурор просил суд усилить Останину* наказание на два месяца, до 5 лет и 11 месяцев. На этом сроке обвинение настаивало ещё в суде первой инстанции.
Комик и его защита, в свою очередь, заявляли о необходимости отмены приговора и оправдании Останина*. Сам комик говорил, что в его действиях "не было никогда преступного умысла".
По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, которые оскорбляют чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
