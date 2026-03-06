Рейтинг@Mail.ru
Президент ЦАР заявил, что Россия помогла стране защитить демократию - РИА Новости, 06.03.2026
15:43 06.03.2026
Президент ЦАР заявил, что Россия помогла стране защитить демократию
Президент ЦАР заявил, что Россия помогла стране защитить демократию - РИА Новости, 06.03.2026
Президент ЦАР заявил, что Россия помогла стране защитить демократию
Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера заявил в интервью РИА Новости, что за счёт российской поддержки его стране удалось успешно провести... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, россия, цар, владимир путин
В мире, Россия, ЦАР, Владимир Путин
Президент ЦАР заявил, что Россия помогла стране защитить демократию

Туадера: Россия помогла ЦАР защитить демократию и провести выборы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера заявил в интервью РИА Новости, что за счёт российской поддержки его стране удалось успешно провести выборы и защитить демократию и институты.
"Мы получили поддержку ещё тогда, в 2020 и 2021 годах, когда наша страна столкнулась с вооруженными группировками, в частности с "Коалицией патриотов за перемены" (КПП). Россия пришла нам на помощь. Российские инструкторы помогли нам защитить нашу демократию и наши институты, поскольку целью повстанцев было помешать проведению выборов. Благодаря поддержке России нам удалось пресечь эти попытки", - подчеркнул президент.
Туадера добавил, что Россия и ЦАР плодотворно сотрудничают ещё с советских времён. Лидер ЦАР также выразил мнение, что при действующем российском президенте Владимире Путине взаимодействие двух стран значительно укрепилось.
В декабре 2020 года в ЦАР повстанцами была сформирована "Коалиция патриотов за перемены". Выступление мятежников против центрального правительства и предпринятая ими попытка сорвать всеобщие выборы ознаменовали нарушение мирного соглашения 2019 года. В 2025 году боевики ряда группировок коалиции сдали оружие властям в рамках процесса разоружения и интеграции.
В мире, Россия, ЦАР, Владимир Путин
 
 
