Президент ЦАР заявил, что Россия помогла стране защитить демократию

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера заявил в интервью РИА Новости, что за счёт российской поддержки его стране удалось успешно провести выборы и защитить демократию и институты.

В декабре 2020 года в ЦАР повстанцами была сформирована "Коалиция патриотов за перемены". Выступление мятежников против центрального правительства и предпринятая ими попытка сорвать всеобщие выборы ознаменовали нарушение мирного соглашения 2019 года. В 2025 году боевики ряда группировок коалиции сдали оружие властям в рамках процесса разоружения и интеграции.