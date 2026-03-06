https://ria.ru/20260306/prezident-2079032782.html
Президент ЦАР призвал российские предприятия инвестировать в страну
Президент ЦАР призвал российские предприятия инвестировать в страну - РИА Новости, 06.03.2026
Президент ЦАР призвал российские предприятия инвестировать в страну
Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера в интервью РИА Новости призвал российские предприятия инвестировать в страну и пообещал обеспечить... РИА Новости, 06.03.2026
Президент ЦАР призвал российские предприятия инвестировать в страну
РИА Новости: Туадера призвал российские предприятия инвестировать в ЦАР
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера в интервью РИА Новости призвал российские предприятия инвестировать в страну и пообещал обеспечить необходимые условия для их работы.
"У нас есть заметные успехи в области безопасности, мир и стабильность стали повседневной реальностью для моих соотечественников. Теперь мы переходим к следующему этапу – этапу развития… Мы призываем российские предприятия и частный сектор инвестировать в ЦАР
и создадим условия для их полноценной деятельности", - отметил Туадера.
Президент ЦАР в качестве наиболее перспективных отраслей для российских инвестиций выделил энергетику, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность.
"Африка обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Область энергетики в нашей стране также требует участия российских предприятий, обладающих большим опытом и ресурсами для развития данного сектора… Все секторы нашей экономики страны нуждаются в энергии, и в настоящее время мы сталкиваемся с её дефицитом", - сказал он.