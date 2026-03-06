Президент ЦАР призвал российские предприятия инвестировать в страну

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Арканж Туадера в интервью РИА Новости призвал российские предприятия инвестировать в страну и пообещал обеспечить необходимые условия для их работы.

"Африка обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Область энергетики в нашей стране также требует участия российских предприятий, обладающих большим опытом и ресурсами для развития данного сектора… Все секторы нашей экономики страны нуждаются в энергии, и в настоящее время мы сталкиваемся с её дефицитом", - сказал он.