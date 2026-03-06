https://ria.ru/20260306/prezident-2079015035.html
Президент ЦАР поблагодарил Путина за радушный прием
Президент ЦАР поблагодарил Путина за радушный прием - РИА Новости, 06.03.2026
Президент ЦАР поблагодарил Путина за радушный прием
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Арканж Туадера в интервью РИА Новости выразил благодарность властям и гражданам РФ за гостеприимство и заявил,...
Президент ЦАР поблагодарил Путина за радушный прием
Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина и россиян за радушный прием