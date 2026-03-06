Рейтинг@Mail.ru
Президент ЦАР поблагодарил Путина за радушный прием
14:21 06.03.2026
Президент ЦАР поблагодарил Путина за радушный прием
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Арканж Туадера в интервью РИА Новости выразил благодарность властям и гражданам РФ за гостеприимство и заявил,... РИА Новости, 06.03.2026
2026
В мире, Россия, ЦАР
Президент ЦАР поблагодарил Путина за радушный прием

Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время встречи в Кремле
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Арканж Туадера в интервью РИА Новости выразил благодарность властям и гражданам РФ за гостеприимство и заявил, что его рабочий визит в Россию представляется ему очень результативным.
"Пользуясь случаем, я бы хотел со всей искренностью поблагодарить президента Путина, правительство РФ и россиян за радушный приём и за все меры, принятые за тем, чтобы мой визит прошёл в наилучших условиях… Этот свой рабочий визит я могу охарактеризовать как крайне плодотворный", - подчеркнул Туадера.
Президент ЦАР добавил, что в ходе его пребывания в России стороны неоднократно выразили намерение ещё более активно развивать двустороннее сотрудничество.
