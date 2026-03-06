Румыния заявила, что не будет размещать у себя ядерное оружие

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна находится под защитой ядерного зонтика НАТО, предоставляемого США, а это не предполагает размещения на румынской территории ядерного оружия.

Он отметил, что отношения Румынии с Францией предполагают лишь присутствие французских солдат на румынской территории.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою во вторник подтвердила, что Франция пригласила Румынию и другие европейские государства к переговорам о расширении ядерного сдерживания, но отметила, что проект находится на ранней стадии и решение будет принято Высшим советом национальной обороны.