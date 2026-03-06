Румыния заявила, что не будет размещать у себя ядерное оружие

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна находится под защитой ядерного зонтика НАТО, предоставляемого США, а это не предполагает размещения на румынской территории ядерного оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник сообщал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Он отметил, что отношения Румынии с Францией предполагают лишь присутствие французских солдат на румынской территории.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою во вторник подтвердила, что Франция пригласила Румынию и другие европейские государства к переговорам о расширении ядерного сдерживания, но отметила, что проект находится на ранней стадии и решение будет принято Высшим советом национальной обороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что РФ будет отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия и выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Медведев заявил, что у НАТО "поехала крыша" из-за Ирана
5 марта, 15:13