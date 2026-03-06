Рейтинг@Mail.ru
Румыния заявила, что не будет размещать у себя ядерное оружие - РИА Новости, 06.03.2026
10:06 06.03.2026
Румыния заявила, что не будет размещать у себя ядерное оружие
Румыния заявила, что не будет размещать у себя ядерное оружие
Румыния заявила, что не будет размещать у себя ядерное оружие
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна находится под защитой ядерного зонтика НАТО, предоставляемого США, а это не предполагает размещения на...
в мире
румыния
франция
россия
никушор дан
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
румыния
франция
россия
в мире, румыния, франция, россия, никушор дан, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
В мире, Румыния, Франция, Россия, Никушор Дан, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
Румыния заявила, что не будет размещать у себя ядерное оружие

Дан: ядерный зонтик НАТО не предполагает размещения ядерного оружия в Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна находится под защитой ядерного зонтика НАТО, предоставляемого США, а это не предполагает размещения на румынской территории ядерного оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник сообщал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"За Таллин". Франция пригрозила России ядерным ударом
Вчера, 08:00
"Не может быть и речи о размещении ядерных элементов на нашей территории... Нахождение под защитой ядерного зонтика НАТО не подразумевает присутствия ядерных элементов на территории Румынии, чтобы было совершенно ясно", - заявил Дан журналистам.
Он отметил, что отношения Румынии с Францией предполагают лишь присутствие французских солдат на румынской территории.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою во вторник подтвердила, что Франция пригласила Румынию и другие европейские государства к переговорам о расширении ядерного сдерживания, но отметила, что проект находится на ранней стадии и решение будет принято Высшим советом национальной обороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что РФ будет отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия и выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Медведев заявил, что у НАТО "поехала крыша" из-за Ирана
5 марта, 15:13
 
В миреРумынияФранцияРоссияНикушор ДанЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
