Как один из самых влиятельных политиков Европы скрывал нацистское прошлое - РИА Новости, 06.03.2026
04:00 06.03.2026
Как один из самых влиятельных политиков Европы скрывал нацистское прошлое
Как один из самых влиятельных политиков Европы скрывал нацистское прошлое
Курт Вальдхайм десятилетиями скрывал свое прошлое, построив всю карьеру на лжи. Он был Генеральным секретарем ООН. Затем стал президентом Австрии. РИА Новости, 06.03.2026
Как один из самых влиятельных политиков Европы скрывал нацистское прошлое

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Photo of weapon assembly for SA deployed as auxiliary police in Berlin in spring 1933Строй бойцов СА в качестве вспомогательной полиции. Берлин, 1933 год
Строй бойцов СА в качестве вспомогательной полиции. Берлин, 1933 год
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Курт Вальдхайм десятилетиями скрывал свое прошлое, построив всю карьеру на лжи. Он был Генеральным секретарем ООН. Затем стал президентом Австрии.
Как ему это удавалось? И почему Запад закрывал глаза на очевидные факты?

Студент, вступивший в СА

Курт Йозеф Вальдхайм родился 21 декабря 1918 года недалеко от Вены.
В 1938-м, сразу после аншлюса, студент Венского университета быстро встроился в систему. Присягнул на верность Национал-социалистической немецкой рабочей партии, вступив в ее студенческий союз, и надел форму СА — штурмовых отрядов партии, зачислившись в конное подразделение "коричневорубашечников".

Офицер вермахта

В начале 1941 года Вальдхайма призвали в вермахт и отправили на Восточный фронт командиром отделения. В декабре он был ранен.
Дальше начинается та часть биографии, которую Вальдхайм подделал. В своих мемуарах он утверждал: после ранения получил медицинское освобождение и остаток войны провел в Вене, где окончил юридический факультет и женился в 1944-м.
На самом деле Вальдхайм вернулся на службу в 1942 году. До конца войны служил офицером военной разведки группы армий "Е" на Балканах — в Югославии и Греции.
Его командиром был генерал Александр Лёр, который наградил Вальдхайма военным крестом за заслуги первого класса с мечами в 1945-м.

Операция "Козара" и другие преступления

Имя Вальдхайма фигурирует в документах о нескольких военных операциях. Самая известная — "Козара" в 1942 году, наступление против югославских партизан Тито.
© AP Photo / Central Zionist Archives via the United States Holocaust Memorial MuseumДепортация македонских евреев из Югославии, оккупированной Болгарией в марте 1943 года
Александр Белев контролирует депортацию македонских евреев из Югославии, оккупированной Болгарией в марте 1943 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Central Zionist Archives via the United States Holocaust Memorial Museum
Депортация македонских евреев из Югославии, оккупированной Болгарией в марте 1943 года
Тела расстрелянных партизан и мирных жителей выставляли вдоль дороги между Костайницей и Баня-Лукой. Вальдхайм был награжден за участие в этой операции и внесен в почетный список вермахта.
Также Курт был причастен к передаче гражданских пленных СС для использования в качестве рабов, массовой депортации мирных жителей в концлагеря и лагеря смерти, передаче пленных союзников СС и репрессивным казням заложников.
В 1944-м Вальдхайм санкционировал выпуск антисемитских агитационных материалов с призывами к расправам над евреями.

Как избежал денацификации

После войны Вальдхайм должен был пройти денацификацию — процедуру проверки для бывших членов нацистских организаций. Но австрийские власти свернули этот процесс, и он избежал наказания.
В 1945 году американская разведка допросила его о службе на Балканах. То есть США с самого начала знали правду.
Вальдхайм поступил на дипломатическую службу Австрии. С 1948-го работал в Париже, затем в Министерстве иностранных дел в Вене. В 1956 году стал послом в Канаде, в 1964-м — постоянным представителем Австрии в ООН.

"Идеальный венский официант"

В 1971 году Вальдхайм баллотировался на пост Генерального секретаря ООН. Один из американских дипломатов позже вспоминал: "Я сказал: Курт Вальдхайм — идеальный венский метрдотель, а именно такой тип и нужен был ООН в тот момент".
Вальдхайм был избран генсеком. Израильский посол в ООН Иегуда Блюм, сам переживший холокост, в 1981-м заявил журналистам: "Мы не верим, что Вальдхайм когда-либо поддерживал нацистов, и никогда этого не говорили". Это заявление фактически закрыло тему на несколько лет.

Скандал 1986 года

В 1986-м Вальдхайм баллотировался на пост президента Австрии.
Было опубликовано расследование о его членстве в нацистских организациях и службе на Балканах. Всемирный еврейский конгресс провел пресс-конференцию с доказательствами, где обнародовал шокирующую находку: в феврале 1948 года Комиссия ООН по военным преступлениям внесла Вальдхайма в список разыскиваемых по запросу Югославии.
Вальдхайм назвал обвинения "чистой ложью и злонамеренными актами". Он утверждал: "Да, я знал. Я был в ужасе. Но что я мог сделать? Я должен был либо продолжать служить, либо быть расстрелянным".
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанкНемецкий солдат выходит из леса с поднятыми вверх руками
Немецкий солдат выходит из леса с поднятыми вверх руками - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Самарий Гурарий
Перейти в медиабанк
Немецкий солдат выходит из леса с поднятыми вверх руками
Вальдхайм победил на выборах и стал президентом Австрии. Парадокс: международный скандал только укрепил его позиции внутри страны. Австрийцы восприняли критику как вмешательство извне и проголосовали за "своего".

Изгой на международной арене

Все шестилетнее президентство Вальдхайма прошло в международной изоляции. Почти все страны мира бойкотировали его официально или неофициально. Даже Ватикан отказался от контактов.
Международная комиссия историков, созданная австрийским правительством, пришла к выводу: Вальдхайм должен был знать о военных преступлениях. Хотя прямых доказательств личного участия нет, его показания были "полны противоречий, искажений и вводящих в заблуждение заявлений".
В 1996 году, уже после президентства, Вальдхайм написал в свою защиту: "Я делал то, что было необходимо, чтобы пережить день, систему, войну — ни больше ни меньше".
Курт Вальдхайм умер 14 июня 2007-го в возрасте 88 лет.
 
 
 
