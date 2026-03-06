Как один из самых влиятельных политиков Европы скрывал нацистское прошлое

Строй бойцов СА в качестве вспомогательной полиции. Берлин, 1933 год

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Курт Вальдхайм десятилетиями скрывал свое прошлое, построив всю карьеру на лжи. Он был Генеральным секретарем ООН. Затем стал президентом Австрии.

Как ему это удавалось? И почему Запад закрывал глаза на очевидные факты?

Студент, вступивший в СА

Курт Йозеф Вальдхайм родился 21 декабря 1918 года недалеко от Вены.

В 1938-м, сразу после аншлюса, студент Венского университета быстро встроился в систему. Присягнул на верность Национал-социалистической немецкой рабочей партии, вступив в ее студенческий союз, и надел форму СА — штурмовых отрядов партии, зачислившись в конное подразделение "коричневорубашечников".

Офицер вермахта

В начале 1941 года Вальдхайма призвали в вермахт и отправили на Восточный фронт командиром отделения. В декабре он был ранен.

Дальше начинается та часть биографии, которую Вальдхайм подделал. В своих мемуарах он утверждал : после ранения получил медицинское освобождение и остаток войны провел в Вене, где окончил юридический факультет и женился в 1944-м.

На самом деле Вальдхайм вернулся на службу в 1942 году. До конца войны служил офицером военной разведки группы армий "Е" на Балканах — в Югославии и Греции.

Его командиром был генерал Александр Лёр, который наградил Вальдхайма военным крестом за заслуги первого класса с мечами в 1945-м.

Операция "Козара" и другие преступления

Имя Вальдхайма фигурирует в документах о нескольких военных операциях. Самая известная — "Козара" в 1942 году, наступление против югославских партизан Тито.

Депортация македонских евреев из Югославии, оккупированной Болгарией в марте 1943 года

Тела расстрелянных партизан и мирных жителей выставляли вдоль дороги между Костайницей и Баня-Лукой. Вальдхайм был награжден за участие в этой операции и внесен в почетный список вермахта.

Также Курт был причастен к передаче гражданских пленных СС для использования в качестве рабов, массовой депортации мирных жителей в концлагеря и лагеря смерти, передаче пленных союзников СС и репрессивным казням заложников.

В 1944-м Вальдхайм санкционировал выпуск антисемитских агитационных материалов с призывами к расправам над евреями.

Как избежал денацификации

После войны Вальдхайм должен был пройти денацификацию — процедуру проверки для бывших членов нацистских организаций. Но австрийские власти свернули этот процесс, и он избежал наказания.

В 1945 году американская разведка допросила его о службе на Балканах. То есть США с самого начала знали правду.

Вальдхайм поступил на дипломатическую службу Австрии. С 1948-го работал в Париже, затем в Министерстве иностранных дел в Вене. В 1956 году стал послом в Канаде, в 1964-м — постоянным представителем Австрии в ООН.

"Идеальный венский официант"

В 1971 году Вальдхайм баллотировался на пост Генерального секретаря ООН. Один из американских дипломатов позже вспоминал : "Я сказал: Курт Вальдхайм — идеальный венский метрдотель, а именно такой тип и нужен был ООН в тот момент".

Вальдхайм был избран генсеком. Израильский посол в ООН Иегуда Блюм, сам переживший холокост, в 1981-м заявил журналистам: "Мы не верим, что Вальдхайм когда-либо поддерживал нацистов, и никогда этого не говорили". Это заявление фактически закрыло тему на несколько лет.

Скандал 1986 года

В 1986-м Вальдхайм баллотировался на пост президента Австрии.

Было опубликовано расследование о его членстве в нацистских организациях и службе на Балканах. Всемирный еврейский конгресс провел пресс-конференцию с доказательствами, где обнародовал шокирующую находку: в феврале 1948 года Комиссия ООН по военным преступлениям внесла Вальдхайма в список разыскиваемых по запросу Югославии.

Вальдхайм назвал обвинения "чистой ложью и злонамеренными актами". Он утверждал : "Да, я знал. Я был в ужасе. Но что я мог сделать? Я должен был либо продолжать служить, либо быть расстрелянным".

Вальдхайм победил на выборах и стал президентом Австрии. Парадокс: международный скандал только укрепил его позиции внутри страны. Австрийцы восприняли критику как вмешательство извне и проголосовали за "своего".

Изгой на международной арене

Все шестилетнее президентство Вальдхайма прошло в международной изоляции. Почти все страны мира бойкотировали его официально или неофициально. Даже Ватикан отказался от контактов.

Международная комиссия историков, созданная австрийским правительством, пришла к выводу : Вальдхайм должен был знать о военных преступлениях. Хотя прямых доказательств личного участия нет, его показания были "полны противоречий, искажений и вводящих в заблуждение заявлений".

В 1996 году, уже после президентства, Вальдхайм написал в свою защиту: "Я делал то, что было необходимо, чтобы пережить день, систему, войну — ни больше ни меньше".