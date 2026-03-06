Глава АЦ ВЦИОМ назвал любимые праздники россиян

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новый год, День Победы, Пасха, Международный женский день и День защитника Отечества - самые любимые праздники россиян, рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Их пять. Это Новый год — главный семейный праздник; День Победы — главный национальный праздник; Пасха — главный православный праздник; 8 Марта и 23 февраля — два главных гендерных праздника, женский и мужской", - сказал Федоров в интервью aif.ru

По его словам, все остальные праздничные даты сильно уступают этим пяти. Так, например, Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая, воспринимается как дополнительный выходной, в который можно "повозиться на грядках".

"Проблема Дня России и Дня народного единства в том, что это государственные, но не народные праздники. У них отсутствует внятный смысл, сильная эмоция, распространённый ритуал. Но как дополнительные выходные дни эти даты, опять же, воспринимаются хорошо", - добавил гендиректор АЦ ВЦИОМ