Глава АЦ ВЦИОМ назвал любимые праздники россиян

Новый год, День Победы, Пасха, Международный женский день и День защитника Отечества - самые любимые праздники россиян, рассказал генеральный директор
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новый год, День Победы, Пасха, Международный женский день и День защитника Отечества - самые любимые праздники россиян, рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Их пять. Это Новый год — главный семейный праздник; День Победы — главный национальный праздник; Пасха — главный православный праздник; 8 Марта и 23 февраля — два главных гендерных праздника, женский и мужской", - сказал Федоров
в интервью aif.ru
.
По его словам, все остальные праздничные даты сильно уступают этим пяти. Так, например, Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая, воспринимается как дополнительный выходной, в который можно "повозиться на грядках".
"Проблема Дня России
и Дня народного единства в том, что это государственные, но не народные праздники. У них отсутствует внятный смысл, сильная эмоция, распространённый ритуал. Но как дополнительные выходные дни эти даты, опять же, воспринимаются хорошо", - добавил гендиректор АЦ ВЦИОМ
.
Федоров отметил, что у каждого праздника должен быть понятный и разделяемый всеми ритуал, если в Новый год все смотрят обращение президента, едят оливье и радуют близких подарками под елкой, то 8 марта мужчины пытаются взять на себя часть женских хлопот, а дети радуют мам и бабушек рисунками и поделками.