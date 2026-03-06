Рейтинг@Mail.ru
01:06 06.03.2026
Глава АЦ ВЦИОМ назвал любимые праздники россиян
общество
россия
валерий федоров
вциом
россия
Дарья Буймова
общество, россия, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
Глава АЦ ВЦИОМ назвал любимые праздники россиян

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Новый год, День Победы, Пасха, Международный женский день и День защитника Отечества - самые любимые праздники россиян, рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Их пять. Это Новый год — главный семейный праздник; День Победы — главный национальный праздник; Пасха — главный православный праздник; 8 Марта и 23 февраля — два главных гендерных праздника, женский и мужской", - сказал Федоров в интервью aif.ru.
По его словам, все остальные праздничные даты сильно уступают этим пяти. Так, например, Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая, воспринимается как дополнительный выходной, в который можно "повозиться на грядках".
"Проблема Дня России и Дня народного единства в том, что это государственные, но не народные праздники. У них отсутствует внятный смысл, сильная эмоция, распространённый ритуал. Но как дополнительные выходные дни эти даты, опять же, воспринимаются хорошо", - добавил гендиректор АЦ ВЦИОМ.
Федоров отметил, что у каждого праздника должен быть понятный и разделяемый всеми ритуал, если в Новый год все смотрят обращение президента, едят оливье и радуют близких подарками под елкой, то 8 марта мужчины пытаются взять на себя часть женских хлопот, а дети радуют мам и бабушек рисунками и поделками.
