Рейтинг@Mail.ru
Монах рассказал, можно ли разводиться в пост - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:00 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/post-2079100332.html
Монах рассказал, можно ли разводиться в пост
Монах рассказал, можно ли разводиться в пост - РИА Новости, 06.03.2026
Монах рассказал, можно ли разводиться в пост
Развод с точки зрения Церкви – это свидетельство о смерти мертвого брака, его фиксация может происходить во время поста, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:00:00+03:00
2026-03-06T19:00:00+03:00
религия
религия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943730545_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_319a27606411516344e508dd743036e1.jpg
https://ria.ru/20260305/mart-2078561991.html
https://ria.ru/20260306/svyaschennik-2078832416.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943730545_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_d670704c49be737d8786eff7e98a9f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
Монах рассказал, можно ли разводиться в пост

Иеромонах Макарий: гражданская процедура развода может совершаться в пост

© iStock.com / simarikДевушка снимает свадебное кольцо
Девушка снимает свадебное кольцо - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / simarik
Девушка снимает свадебное кольцо
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Развод с точки зрения Церкви – это свидетельство о смерти мертвого брака, его фиксация может происходить во время поста, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш).
"Недавно утвержден был документ о канонических аспектах церковного брака. Церковь никого не разводит, это очень важный принцип: гражданский развод – это свидетельство о смерти мертвого брака. Церковь таких свидетельств не выписывает, их выписывает ЗАГС. И что касается таких печальных гражданских процедур, как фиксация развода, ну, какая разница, в какой день", – сказал он.
Мужчина с букетом цветов в международный женский день - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В РПЦ дали совет, как провести 8 марта
5 марта, 02:15
Маркиш отметил, что Церковь признает гражданский брак, но не может считать им обычное сожительство.
"Гражданский брак – это брак, заключенный в ЗАГСе. Разумеется, Церковь признает гражданский брак, но Церковь категорически осуждает обман, когда гражданским браком называют внебрачную половую связь. Интимная близость происходит между мужем и женой. Все остальное – смертный грех", – заключил он.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. В период поста священники рекомендуют мирянам ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также за исключением некоторых дней – от рыбы.
Прихожанка во время богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в грозненском храме Михаила Архангела - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Священник рассказал, что нужно сделать в ближайшие три субботы
Вчера, 06:35
 
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала