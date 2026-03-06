Монах рассказал, можно ли разводиться в пост

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Развод с точки зрения Церкви – это свидетельство о смерти мертвого брака, его фиксация может происходить во время поста, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш).

"Недавно утвержден был документ о канонических аспектах церковного брака. Церковь никого не разводит, это очень важный принцип: гражданский развод – это свидетельство о смерти мертвого брака. Церковь таких свидетельств не выписывает, их выписывает ЗАГС. И что касается таких печальных гражданских процедур, как фиксация развода, ну, какая разница, в какой день", – сказал он.

Маркиш отметил, что Церковь признает гражданский брак, но не может считать им обычное сожительство.

"Гражданский брак – это брак, заключенный в ЗАГСе. Разумеется, Церковь признает гражданский брак, но Церковь категорически осуждает обман, когда гражданским браком называют внебрачную половую связь. Интимная близость происходит между мужем и женой. Все остальное – смертный грех", – заключил он.