Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь
Религия
 
02:05 06.03.2026
Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь
Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь - РИА Новости, 06.03.2026
Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь
Употребление алкоголя в пост противоречит его цели - духовному трезвению и сосредоточению, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной... РИА Новости, 06.03.2026
религия
религия
русская православная церковь
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь

Протоиерей Козлов: употребление алкоголя в пост вредит духовному трезвению

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Употребление алкоголя в пост противоречит его цели - духовному трезвению и сосредоточению, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
Иеромонах рассказал, когда можно есть морепродукты в пост
4 марта, 05:00
Иеромонах рассказал, когда можно есть морепродукты в пост
4 марта, 05:00
"Но есть вещи, которые принципиально важны в пост, например, надо ограничить употребление алкоголя. Потому что алкоголь как способ, даже я не говорю про впадение в буйное веселье, но даже дополнительного удовлетворения, расслабления - это нечто противоположное цели поста - духовному трезвению и сосредоточению", - сказал отец Максим Козлов.
Вместе с тем он отметил, что в Типиконе (церковном уставе, который используют монашествующие), во время Великого поста разрешается пить вино в некоторые дни.
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Священник рассказал, от чего стоит воздержаться во время поста
27 февраля, 14:01
"В субботу, воскресенье, в церковные праздники устав разрешает подкрепиться бокалом вина тем, кто постится по уставу: в том числе занимается сухоядением, а в первые дни Великого поста, может, и вовсе не ест ничего, кроме черного хлебушка да воды, и так далее. Тут, как говорится, "или крест сними, или трусы надень". Хочешь по уставу – так по уставу, а выискивать только послабления не стоит. Поэтому большинству верующих, мирянам, эти уставные требования и не предъявляются, а вот воздерживаться от алкоголя - нужно", – пояснил священник.
Кроме того, он назвал время Великого поста "хорошей возможностью проверить, нет ли признаков алкоголизма". "Если 7 недель вы можете от алкоголя воздержаться, не оправдывая себя никакими "поводами", то ситуация не требует вмешательства, а если нет, это, пожалуй, уже "звоночек", - заключил собеседник агентства.
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
27 февраля, 15:07
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
27 февраля, 15:07
 
Религия
 
 
