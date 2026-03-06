Священник объяснил, почему во время поста не стоит употреблять алкоголь

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Употребление алкоголя в пост противоречит его цели - духовному трезвению и сосредоточению, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.

"Но есть вещи, которые принципиально важны в пост, например, надо ограничить употребление алкоголя. Потому что алкоголь как способ, даже я не говорю про впадение в буйное веселье, но даже дополнительного удовлетворения, расслабления - это нечто противоположное цели поста - духовному трезвению и сосредоточению", - сказал отец Максим Козлов.

Вместе с тем он отметил, что в Типиконе (церковном уставе, который используют монашествующие), во время Великого поста разрешается пить вино в некоторые дни.

"В субботу, воскресенье, в церковные праздники устав разрешает подкрепиться бокалом вина тем, кто постится по уставу: в том числе занимается сухоядением, а в первые дни Великого поста, может, и вовсе не ест ничего, кроме черного хлебушка да воды, и так далее. Тут, как говорится, "или крест сними, или трусы надень". Хочешь по уставу – так по уставу, а выискивать только послабления не стоит. Поэтому большинству верующих, мирянам, эти уставные требования и не предъявляются, а вот воздерживаться от алкоголя - нужно", – пояснил священник.