Посол Ирана назвал самую большую ошибку США и Израиля при нападении на Иран

МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Самой большой ошибкой США и Израиля при нападении на Иран стало непонимание того, что иранский народ не сдастся даже после убийства верховного лидера, заявил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

"Они думают, если они убьют верховного лидера, развалится вся страна и мы сразу сдадимся. Это самая большая ошибка", - сказал дипломат в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта "Азаренок. Напрямую".

По словам посла, США Израиль своими действия рассчитывали запугать народ Ирана . Однако, отметил дипломат, жители страны за 47 лет, прошедших с начала исламской революции, получили от своих духовных лидеров все необходимые ценностные ориентиры и убеждения. "Как будто им сделали инъекцию, и все это уже находится внутри, в крови с самого детства, и они с этим выросли, воспитаны на этом. Одно из этих учений - никогда не сдаваться, противостоять, бороться", - сказал Санеи.

Он подчеркнул, что США и Израиль ошиблись, когда рассчитывали, что вооруженная агрессия и убийство представителей руководства страны заставят иранцев отказаться от сопротивления.

"Это была огромная ошибка. Они не узнали суть и сущность иранского народа. А может, они были под воздействием оппозиционных иранцев, которые живут за границей. Возможно, они не изучали историю Ирана, культуру Ирана, психологию иранского народа", - заявил посол.

Дипломат рассказал, что сейчас, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан, сопряженный со строгим постом, иранцы каждый вечер выходят на улицы для участия в акциях в поддержку государства и вооруженных сил.

"Я даже так вам скажу. Если вдруг наше руководство страны, вооруженные силы страны каким-то образом скажут: давайте прекратим огонь и перемирие, я думаю, что наш народ будет возмущен. Они возмущены и хотят возмездия за пролитую кровь нашего духовного лидера, за погибших невинных детей", - сказал Санеи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока