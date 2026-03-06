Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти - РИА Новости, 06.03.2026
06:39 06.03.2026
Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти
Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти
Отказ от российской нефти обошелся Польше в 14,7 миллиарда евро - такова переплата за четыре года на фоне действия санкций Евросоюза, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 06.03.2026
Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти

Дворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отказ от российской нефти обошелся Польше в 14,7 миллиарда евро - такова переплата за четыре года на фоне действия санкций Евросоюза, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх.
Если в 2021 году Польша покупала нефть по 54,1 евро за баррель, то в 2025 году - уже по 62,1 евро.
В результате выросли затраты на импорт нефти: если до введения санкций польские импортеры ввезли нефти на 9,6 миллиарда евро, то в 2025 году - уже на 12 миллиардов евро.
При этом объем импортируемой нефти в баррелях растет не столь стремительными темпами: по итогам 2025 года он составил 193,5 миллиона баррелей против 190,1 миллиона в 2024 году, 189,4 миллиона - в 2023 году, 191,1 миллиона - в 2022 году, 176,9 миллиона баррелей - в 2021 году.
На фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,6 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Польша переплатила 13,1 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода польских импортеров нефти достигла 14,7 миллиарда евро.
Для всего Евросоюза, по подсчетам агентства, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
