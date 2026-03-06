https://ria.ru/20260306/podrostok-2079097918.html
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.03.2026
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели подростка в обрушившемся здании в Нижнем Новгороде, сообщает региональное...
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели подростка в обрушившемся здании
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели подростка в обрушившемся здании в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 6 марта подростки находились в заброшенном здании на улице Станционной, где произошло падение крыши. Один из подростков получил травмы, в результате чего погиб на месте происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК
России, которые в настоящее время продолжают работать на улице Станционной", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления.
"В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в прокуратуре Нижегородской области
РИА Новости сообщили, что при обрушении заброшенного здания погиб подросток. В МЧС
региона уточнили, что еще два человека пострадали. В мэрии рассказали, что здание на улице Станционной готовилось к сносу, строение не эксплуатировалось, а территория, на котором оно располагается, находится за забором.