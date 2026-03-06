Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/podrostok-2079097918.html
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.03.2026
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели подростка в обрушившемся здании в Нижнем Новгороде, сообщает региональное... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:31:00+03:00
2026-03-06T18:31:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086097_0:27:1144:671_1920x0_80_0_0_1f46e71b0437199b88fa94e2c421ffbe.jpg
https://ria.ru/20260226/makhachkala-2076824419.html
https://ria.ru/20260201/dtp-2071584356.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086097_0:0:1144:858_1920x0_80_0_0_a29b5cd06cecff6916be103d1c67e955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели подростка в обрушившемся здании

© Кадр видео из соцсетейСпасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели подростка в обрушившемся здании в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 6 марта подростки находились в заброшенном здании на улице Станционной, где произошло падение крыши. Один из подростков получил травмы, в результате чего погиб на месте происшествия.
Дом в Махачкале, в котором из окна квартиры выпал подросток - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Махачкале погиб подросток
26 февраля, 10:42
"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, которые в настоящее время продолжают работать на улице Станционной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления.
"В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в прокуратуре Нижегородской области РИА Новости сообщили, что при обрушении заброшенного здания погиб подросток. В МЧС региона уточнили, что еще два человека пострадали. В мэрии рассказали, что здание на улице Станционной готовилось к сносу, строение не эксплуатировалось, а территория, на котором оно располагается, находится за забором.
Последствия столкновения автомобилей Haval и ВАЗ-2114 в Саратовской области. 1 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами
1 февраля, 19:54
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала