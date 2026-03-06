Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде

СК возбудил дело после гибели подростка в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели подростка в обрушившемся здании в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, 6 марта подростки находились в заброшенном здании на улице Станционной, где произошло падение крыши. Один из подростков получил травмы, в результате чего погиб на месте происшествия.

"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, которые в настоящее время продолжают работать на улице Станционной", - говорится в сообщении

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления.

"В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц", - подчеркивается в сообщении.