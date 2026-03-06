Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания
17:27 06.03.2026
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания

РИА Новости: подросток погиб при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде

© Кадр видео из соцсетейСпасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Подросток погиб при обрушении заброшенного здания в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"В прокуратуру области поступила информация о том, что сегодня в заброшенном здании на улице Станционной во время прогулки подростков произошло обрушение кровли сооружения, погиб несовершеннолетний", - рассказала собеседница агентства.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту происшествия.
На месте обрушения участка крыши нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
