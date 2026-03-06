https://ria.ru/20260306/podrostok-2079080628.html
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания - РИА Новости, 06.03.2026
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания
Подросток погиб при обрушении заброшенного здания в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 06.03.2026
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания
РИА Новости: подросток погиб при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде