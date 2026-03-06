В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении нежилого здания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Подросток погиб при обрушении заброшенного здания в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"В прокуратуру области поступила информация о том, что сегодня в заброшенном здании на улице Станционной во время прогулки подростков произошло обрушение кровли сооружения, погиб несовершеннолетний", - рассказала собеседница агентства.