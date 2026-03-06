Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена
20:42 06.03.2026
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена
происшествия
россия, белоруссия, оаэ, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Белоруссия, ОАЭ, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Самолёты с вернувшимися из украинского плена 300 российскими военнослужащими приземлились на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ.
Военное ведомство РФ подчеркнуло, что российские бойцы находились в Белоруссии, где им была оказана психологическая и медицинская помощь. Все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, добавило министерство обороны РФ.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и США, добавили в российском военном ведомстве.
Первая группа российских бойцов численностью в 200 человек приземлилась на одном из аэродромов Подмосковья в четверг.
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины
Россия, Белоруссия, ОАЭ, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье), Происшествия
 
 
