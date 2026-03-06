https://ria.ru/20260306/podmoskove-2079127365.html
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена - РИА Новости, 06.03.2026
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена
Самолёты с вернувшимися из украинского плена 300 российскими военнослужащими приземлились на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:42:00+03:00
россия
В Подмосковье приземлились самолеты со спасенными из украинского плена
Самолеты с вернувшимися из украинского плена бойцами приземлились в Подмосковье