"Победа" будет бесплатно размещать рядом детей и их сопровождающих

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" по решению суда внесла изменения в правила перевозки и теперь будет бесплатно оформлять соседние кресла для детей от 12 до 18 лет и их сопровождающих, сообщила авиакомпания.

"Победа исполнила решение Щербинского районного суда, принятого по иску прокуратуры, и внесла в правила перевозки изменения. Теперь авиакомпания принимает все возможные меры для оформления соседних кресел для клиентов от 12 до 18 лет с родителем или сопровождающим", - говорится в сообщении.