11:00 06.03.2026
"Победа" будет бесплатно размещать рядом детей и их сопровождающих
"Победа" будет бесплатно размещать рядом детей и их сопровождающих
общество, москва, генеральная прокуратура рф, аэрофлот
Общество, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Аэрофлот
Самолет российской авиакомпании "Победа"
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" по решению суда внесла изменения в правила перевозки и теперь будет бесплатно оформлять соседние кресла для детей от 12 до 18 лет и их сопровождающих, сообщила авиакомпания.
Щербинский районный суд Москвы ранее по требованию Генпрокуратуры признал незаконными действия "Победы" по навязыванию пассажирам с детьми от 12 до 18 лет услуги платного выбора мест.
"Победа исполнила решение Щербинского районного суда, принятого по иску прокуратуры, и внесла в правила перевозки изменения. Теперь авиакомпания принимает все возможные меры для оформления соседних кресел для клиентов от 12 до 18 лет с родителем или сопровождающим", - говорится в сообщении.
Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
Заголовок открываемого материала