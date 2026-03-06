https://ria.ru/20260306/pobeda-2078943858.html
"Победа" отменила рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта
"Победа" отменила рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта
"Победа" отменила рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта
Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в сообщении между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта, туристам рекомендуется воспользоваться вывозными рейсами 7 и 8 марта,... РИА Новости, 06.03.2026
"Победа" отменила рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта
"Победа" рекомендовала туристам воспользоваться вывозными рейсами 7 и 8 марта