"Победа" отменила рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта
10:50 06.03.2026 (обновлено: 10:54 06.03.2026)
"Победа" отменила рейсы между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта
Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в сообщении между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта, туристам рекомендуется воспользоваться вывозными рейсами 7 и 8 марта,... РИА Новости, 06.03.2026
россия
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
сша
в мире
россия
оаэ
сша
россия, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, сша, в мире
Россия, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, В мире
Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в сообщении между Россией и ОАЭ с 9 по 29 марта, туристам рекомендуется воспользоваться вывозными рейсами 7 и 8 марта, сообщил перевозчик.
"Рейсы в/из ОАЭ с 9 марта по 29 марта 2026 отменены. Рекомендуем воспользоваться нерегулярными рейсами для вывоза из ОАЭ 7 марта и 8 марта 2026", - говорится в сообщении.
Клиентам, которые ранее не оформили возврат билета и планируют воспользоваться вывозным рейсом, необходимо заполнить форму на официальном сайте авиакомпании, заполнение этой формы подтверждает намерение воспользоваться рейсом, отмечено в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву
5 марта, 22:24
 
РоссияОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАВ мире
 
 
