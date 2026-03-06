Рейтинг@Mail.ru
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова - РИА Новости, 06.03.2026
10:42 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/plennye-2078940897.html
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова - РИА Новости, 06.03.2026
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова
Среди возвращенных в четверг из плена российских военных оказался мужчина, числившийся погибшим, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 06.03.2026
россия
россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова

Москалькова: один из вернувшихся из плена бойцов ВС РФ числился погибшим

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Среди возвращенных в четверг из плена российских военных оказался мужчина, числившийся погибшим, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих. Сообщалось, что в Белоруссии бойцам ВС РФ окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
"Алексей числился погибшим, но его жена отказалась в это верить. И в результате нашей совместной работы с Международным Комитетом Красного Креста мы нашли его в плену у ВСУ", - написала Москалькова в своем канале на платформе Max.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что сейчас боец вместе с освобожденными товарищами уже на полпути на Родину.
"Его долгожданный звонок домой - момент, событие свидетельства борьбы за каждого человека, нашу бесконечную веру в милосердие, которое сильнее любого оружия", - добавила Москалькова.
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство
Вчера, 00:20
 
РоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
