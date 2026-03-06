https://ria.ru/20260306/plennye-2078940897.html
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова - РИА Новости, 06.03.2026
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова
Среди возвращенных в четверг из плена российских военных оказался мужчина, числившийся погибшим, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 06.03.2026
Один из вернувшихся из плена бойцов считался погибшим, заявила Москалькова
Москалькова: один из вернувшихся из плена бойцов ВС РФ числился погибшим