Названы самые популярные у россиянок писатели

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автор молодежных любовных романов Анна Джейн и легенда детективной прозы Агата Кристи возглавили пятерку лидеров среди самых популярных писателей у российских женщин за 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".

Третью позицию заняла Ольга Примаченко: бестселлер в жанре нон-фикшн "К себе нежно" стал третьим в рейтинге художественной литературы, которую покупали российские женщины в 2025 году.

Американская писательница, автор любовных романов и молодёжного фэнтези Ребекка Яррос, как и ее роман "Четвертое крыло", расположилась на четвертом месте в топе женских книжных фаворитов.

Пятерку лидеров замыкает Джон Стрелеки - единственный автор-мужчина в этом списке. В то же время его книга "Кафе на краю земли" стала второй в топе самых покупаемых женщинами книг, уступив только фантастическому роману японского писателя Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", который стал самой популярной книгой у российских читателей в 2025 году.