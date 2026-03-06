Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные у россиянок писатели
09:16 06.03.2026
Названы самые популярные у россиянок писатели
Автор молодежных любовных романов Анна Джейн и легенда детективной прозы Агата Кристи возглавили пятерку лидеров среди самых популярных писателей у российских...
2026
1920
1920
true
Названы самые популярные у россиянок писатели

Анна Джейн и Агата Кристи возглавили рейтинг самых популярных писателей у женщин

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автор молодежных любовных романов Анна Джейн и легенда детективной прозы Агата Кристи возглавили пятерку лидеров среди самых популярных писателей у российских женщин за 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Третью позицию заняла Ольга Примаченко: бестселлер в жанре нон-фикшн "К себе нежно" стал третьим в рейтинге художественной литературы, которую покупали российские женщины в 2025 году.
Американская писательница, автор любовных романов и молодёжного фэнтези Ребекка Яррос, как и ее роман "Четвертое крыло", расположилась на четвертом месте в топе женских книжных фаворитов.
Пятерку лидеров замыкает Джон Стрелеки - единственный автор-мужчина в этом списке. В то же время его книга "Кафе на краю земли" стала второй в топе самых покупаемых женщинами книг, уступив только фантастическому роману японского писателя Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", который стал самой популярной книгой у российских читателей в 2025 году.
Кроме того, аналитики "Читай-города" отметили, что каждая третья книга (около 30%), предпочитаемая женщинами, относится к сегменту популярной психологии. Вторые по популярности - сентиментальные романы: их доля составила 24%.
Чаще всего женщины покупают книги по психологии и любовные романы в Воронежской, Белгородской и Иркутской областях, свидетельствуют результаты исследования книжной сети. А жительницы Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики больше склоняются к классической литературе: там книги Оскара Уайльда, Шарлотты Бронте, Эриха Марии Ремарка и Федора Достоевского покупают чаще, чем в среднем по стране, добавили в "Читай-городе".
