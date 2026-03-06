https://ria.ru/20260306/pisateli-2078922650.html
Названы самые популярные у россиянок писатели
Названы самые популярные у россиянок писатели - РИА Новости, 06.03.2026
Названы самые популярные у россиянок писатели
Автор молодежных любовных романов Анна Джейн и легенда детективной прозы Агата Кристи возглавили пятерку лидеров среди самых популярных писателей у российских... РИА Новости, 06.03.2026
иркутская область
астраханская область
агата кристи (агата маллоуэн)
оскар уайльд
шарлотта бронте
иркутская область
астраханская область
Названы самые популярные у россиянок писатели
Анна Джейн и Агата Кристи возглавили рейтинг самых популярных писателей у женщин
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автор молодежных любовных романов Анна Джейн и легенда детективной прозы Агата Кристи возглавили пятерку лидеров среди самых популярных писателей у российских женщин за 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Третью позицию заняла Ольга Примаченко: бестселлер в жанре нон-фикшн "К себе нежно" стал третьим в рейтинге художественной литературы, которую покупали российские женщины в 2025 году.
Американская писательница, автор любовных романов и молодёжного фэнтези Ребекка Яррос, как и ее роман "Четвертое крыло", расположилась на четвертом месте в топе женских книжных фаворитов.
Пятерку лидеров замыкает Джон Стрелеки - единственный автор-мужчина в этом списке. В то же время его книга "Кафе на краю земли" стала второй в топе самых покупаемых женщинами книг, уступив только фантастическому роману японского писателя Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", который стал самой популярной книгой у российских читателей в 2025 году.
Кроме того, аналитики "Читай-города" отметили, что каждая третья книга (около 30%), предпочитаемая женщинами, относится к сегменту популярной психологии. Вторые по популярности - сентиментальные романы: их доля составила 24%.
Чаще всего женщины покупают книги по психологии и любовные романы в Воронежской, Белгородской и Иркутской областях
свидетельствуют результаты исследования книжной сети. А жительницы Астраханской области
и Кабардино-Балкарской Республики больше склоняются к классической литературе: там книги Оскара Уайльда
Шарлотты Бронте
Эриха Марии Ремарка и Федора Достоевского
покупают чаще, чем в среднем по стране, добавили в "Читай-городе".