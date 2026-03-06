Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом
22:43 06.03.2026 (обновлено: 22:51 06.03.2026)
Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом
Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил признательность за солидарность России с иранским народом, сообщает... РИА Новости, 06.03.2026
Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом

Пезешкиан выразил признательность за солидарность РФ с иранским народом

Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил признательность за солидарность России с иранским народом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Путин и Пезешкиан выступили против силовых решений проблем вокруг Ирана
