https://ria.ru/20260306/peskov-2078971702.html
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО - РИА Новости, 06.03.2026
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО
Намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:29:00+03:00
2026-03-06T12:29:00+03:00
2026-03-06T12:29:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_984a48a770b6d62f40262416d12f0a36.jpg
https://ria.ru/20260306/peskov-2078967915.html
финляндия
хельсинки
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_164f9083b82d7205e81db2863c0b6bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, хельсинки, европа, дмитрий песков
В мире, Финляндия, Хельсинки, Европа, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО
Песков: план Финляндии отказаться от запрета на ЯО увеличивает напряженность