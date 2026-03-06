Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/peskov-2078971702.html
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО - РИА Новости, 06.03.2026
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО
Намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:29:00+03:00
2026-03-06T12:29:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_984a48a770b6d62f40262416d12f0a36.jpg
https://ria.ru/20260306/peskov-2078967915.html
финляндия
хельсинки
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_164f9083b82d7205e81db2863c0b6bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, хельсинки, европа, дмитрий песков
В мире, Финляндия, Хельсинки, Европа, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на намерение Финляндии отказаться от запрета на ЯО

Песков: план Финляндии отказаться от запрета на ЯО увеличивает напряженность

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Панорама города Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории, если это связано с обороной Финляндии, в остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
"Это заявление, которое ведет к эскалации напряженности на европейском континенте. Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Песков назвал размещение Финляндией ядерного оружия угрозой для России
Вчера, 12:20
 
В миреФинляндияХельсинкиЕвропаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала