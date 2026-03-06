https://ria.ru/20260306/peskov-2078971568.html
Песков поздравил женщин кремлевского пула с 8 марта
Песков поздравил женщин кремлевского пула с 8 марта - РИА Новости, 06.03.2026
Песков поздравил женщин кремлевского пула с 8 марта
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков поздравил женщин кремлевского пула с наступающим Международным женским днем. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:29:00+03:00
общество
дмитрий песков
международный женский день
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, дмитрий песков, международный женский день
Общество, Дмитрий Песков, Международный женский день
