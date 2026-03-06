Рейтинг@Mail.ru
12:29 06.03.2026
Песков поздравил женщин кремлевского пула с 8 марта
Песков поздравил женщин кремлевского пула с 8 марта
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков поздравил женщин кремлевского пула с наступающим Международным женским днем.
"Я хочу поздравить всех наших женщин, которые принимают участие с нами в нашей традиционной работе, и тех женщин, которые участвуют в работе кремлевского пула, с 8 марта, пожелать больше счастья и улыбок", - сказал Песков журналистам.
Общество
Дмитрий Песков
Международный женский день
 
 
