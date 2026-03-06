Россия продолжит диалог с руководством Ирана, заявил Песков

«

"Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана. И мы продолжим, безусловно, этот диалог", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как иначе Россия помогает Ирану исходя из заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что Россия и Китай помогают Ирану политически и "иначе".