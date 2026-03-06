https://ria.ru/20260306/peskov-2078969147.html
Россия продолжит диалог с руководством Ирана, заявил Песков
Россия находится в диалоге с руководством Ирана и продолжит этот диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:22:00+03:00
2026-03-06T12:22:00+03:00
2026-03-06T12:34:00+03:00
