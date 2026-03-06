https://ria.ru/20260306/peskov-2078968802.html
Песков ответил на вопрос о закупках Индией и КНР российской нефти
Песков ответил на вопрос о закупках Индией и КНР российской нефти - РИА Новости, 06.03.2026
Песков ответил на вопрос о закупках Индией и КНР российской нефти
Россия не будет раскрывать количественные данные о закупках российской нефти со стороны Индии и КНР, слишком много недоброжелателей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:21:00+03:00
2026-03-06T12:21:00+03:00
2026-03-06T12:29:00+03:00
индия
россия
китай
дмитрий песков
скотт бессент
военная операция сша и израиля против ирана
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260306/neft-2078902085.html
индия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, китай, дмитрий песков, скотт бессент, военная операция сша и израиля против ирана, экономика
Индия, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Скотт Бессент, Военная операция США и Израиля против Ирана, Экономика
Песков ответил на вопрос о закупках Индией и КНР российской нефти
Песков: РФ не раскроет количественные данные о закупках Индией и КНР нефти РФ