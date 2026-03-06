https://ria.ru/20260306/peskov-2078968362.html
В Кремле сообщили о повышении спроса на российские энергоносители
Москва фиксирует повышение спроса на российские энергоносители в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:21:00+03:00
