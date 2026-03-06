Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сообщили о повышении спроса на российские энергоносители
12:21 06.03.2026
В Кремле сообщили о повышении спроса на российские энергоносители
Москва фиксирует повышение спроса на российские энергоносители в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва фиксирует повышение спроса на российские энергоносители в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране", - сказал Песков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
